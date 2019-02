Entre as canções, haverá espaço para perguntas do públicas e respostas do próprio. "Um exercício de conectividade", explica na apresentação do espetáculo.

"Pensei que comunicar directamente com o público podia valorizar. Nos concertos mais recentes, todos mostrámos disponibilidade para nos abrirmos", justifica.

Portugal está fora desta rota. A digressão tem uma primeira manga na Europa central e na segunda metade de junho, percorre o Reino Unido.

Maio

13 - Friedrich-Ebert-Halle, Hamburgo (Alemanha)

15 - Admiralspalast, Berlim (Alemanha)

16 - Tonhalle, Dusseldórfia (Alemanha)

19 - Konserthus, Oslo (Noruega)

21 - DR Koncerthuset, Copenhaga (Dinamarca)

24 - Philharmonie, Luxemburgo (Luxemburgo)

26 - Het Concertgebouw, Amesterdão (Holanda)

27 - Grote Zaal, Ultreque (Holanda)

29 - DeRoma, Antuérpia (Bélgica)

Junho

15 - Wales Millenium Centre, Cardiff (País de Gales)

17 - Symphony Hall, Birmingham (Inglaterra)

19 - The Barbican, Londres (Inglaterra)

20 - The Bridgewater Hall, Manchester (Inglaterra)

22 - Usher Hall, Edimburgo (Escócia)

23 - Sage One, Gateshead (Inglaterra)

25 - Royal Concert Hall, Nottingham (Inglaterra)

26 - Eventim Olympia, Liverpool (Inglaterra)

28 - Brighton Dome Concert Hall, Brighton (Inglaterra)