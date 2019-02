De acordo com o Jorna de Notícias, só no primeiro semestre do ano passado, o número de contratos aumentou 3%, em relação ao período homólogo. A verdade é que se pode dizer, de acordo com a publicação, que, até setembro, o setor movimentava já 628 milhões de euros.

Os dados mostram ainda um aumento no volume de negócios na ordem dos 7,4%. De acordo com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Associação Portuguesa de Seguradores, citados pelo Jornal de Notícias, ao todo, registaram-se assim mais mais de 2,6 milhões de seguros de saúde.