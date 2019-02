Um grupo de deputados do PCP estão esta tarde de segunda-feira a ouvir na Apúlia as reclamações de pescadores e de empresários da restauração daquela localidade do concelho de Esposende, no distrito de Braga.

Na visita ao único concelho do distrito de Braga situado no litoral, em frente ao Oceano Atlântico, englobada nas Jornadas Parlamentares do PCP, os deputados João Oliveira e Carla Luz, bem como o eurodeputado João Ferreira, ficaram a conhecer a erosão do mar, que foi de cerca de 150 metros, segundo revelou um dos moradores.

A criação de esporões será a causa da progressão do mar, sendo defendida a remoção dos mesmos esporões, para voltarem as dunas, segundo afirmou um elemento da Junta Freguesia da Apúlia e de Fão, do concelho de Esposende, numa reunião informal com os deputados do Partido Comunista Português.

Os empresários da restauração estão preocupados com a eventual retirada de restaurantes e de habitações na orla marítima, na zona das Pedrinhas, na Apúlia.

A defesa da comunidade local foi em uníssono preconizada pelas forças vivas e pedida a intervenção dos eleitos do PCP no Parlamento, a fim de evitar a alegada deslocalização das pessoas e dos restaurantes.