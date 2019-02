Os trabalhos de substituição, reforço e reparação de semi-pórticos vão levar a condicionantes na Autoestrada da Costa do Estoril que começam no dia 18 e se estendem até dia 23 de fevereiro.

Entre as 22h00 do dia 18 e as 06h00 do dia seguinte, os quilómetros 14 a 17 estarão cortados nas vias esquerdas nos dois sentidos. Entre as mesmas horas de dia 19 e 20, repetem-se as mesmas condicionantes e o corte da via direita e central entre os 13 e os 15 quilómetros no sentido Lisboa/Cascais.

O troço entre os 13 e os 15 quilómetros, no sentido Lisboa/ Cascais volta a estar cortados entre as 22h00 do dia 20 e as 6h00 do dia 21. Nessa altura, será também cortado o percurso entre os quilómetros 0 e 2, na via da direita e esquerda no sentido Cascais/ Lisboa e ainda a via esquerda e central entre os quilómetros 0 e 4 no sentido contrário.

Estes trabalhos prolongam-se até ao fim de semana em que, das 22h00 às 6h00, do dia 21 e 22 respetivamente a via direita estará cortada entre os quilómetros 15 e 17, Lisboa/ Cascais. Também cortada estará a via direita e esquerda entre os quilómetros 0 e 2 Cascais/Lisboa e a via esquerda e central do quilómetro 0 ao 4, Cascais/Lisboa.

Os quilómetros 14 a 17 estarão inacessíveis pela via esquerda, em ambos os sentidos, assim como a via esquerda e central entre os quilómetros 7 e 3, Cascais/ Lisboa.

Se esta é uma das alturas em que viaja nesta estrada, tente encontrar percursos alternativos durante estes dias.