Dois homens foram detidos no sábado passado, em Loures e Castanheira do Ribatejo, por suspeitas do crime de violência doméstica.

Os mandados de detenção, como explica a GNR em comunicado, “foram emitidos devido ao perigo de continuidade das agressões praticadas de forma reiterada”.

Um dos suspeitos, de 36 anos, agredia e ameaçava constantemente a mulher, um ano mais nova. Além disso, também agredia os dois filhos de 11 anos. O homem foi detido no sábado e presente a tribunal hoje, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Também no sábado, a GNR deteve outro homem em Castanheira do Ribatejo pelo mesmo crime. O jovem de 21 anos agredia e ameaçava a ex-companheira, de 20 anos. O detido foi presente hoje a tribunal, tendo ficado proibido de contactar com a vítima.