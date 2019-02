Os CTT manifestaram esta segunda-feira o seu desacordo em relação à decisão da Anacom que acusa os Correios de sobrevalorizarem as despesas do serviço postal e dos gastos com o banco CTT em recursos partilhados como água, rendas, seguros, limpeza e alugueres. “Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, os CTT manifestam desde já o seu desacordo relativamente ao sentido provável de decisão da Anacom” e garantem que o mesmo “não impacta os resultados estatutários”. A empresa liderada por Francisco Lacerda diz ainda que irão analisar “mais detalhadamente o sentido provável de decisão e transmitir a sua posição oficial em sede próprio”.

Esta reação surge depois de o regulador ter revelado na sexta-feira que os CTT desviaram a contabilização de custos da operação bancária para a atividade postal. De acordo com o regulador, o desenvolvimento da atividade bancária nas estações de correios tem como pressuposto “uma partilha de recursos (como gastos com pessoal, rendas, alugueres, seguros, condomínios, água, eletricidade, entre outros), entre a atividade postal e a atividade bancária. A auditoria, diz a Anacom.

E que , segundo a auditoria do regulador, para o ano de 2016 “não existe uma adequada separação entre estas duas atividades para uma parte significativa destes recursos”, isto considerando o princípio da causalidade.

Na sequência destes resultados, o regulador aprovou uma decisão provável de declaração de não conformidade dos resultados do sistema de contabilidade analítica da empresa para este ano, determinando a reformulação dos resultados do sistema de 2016 e 2017. O regulador recorda que a fixação dos preços dos serviços postais que estão incluídos na oferta do serviço universal pondera uma orientação para os custos e que os preços dos serviços devem incentivar a prestação de um serviço eficiente.

Outras discórdias

Esta não é a primeira vez que os Correios e o regulador discordam. Ainda na semana passada, a Anacom revelou que recebeu 20 mil reclamações sobre os CTT. O atraso na entrega conta com 17% destas queixas, o extravio com 10%, o atendimento com 9%, falta de tentativa de entrega ao destinatário com 8% e a distribuição com 7%. No entanto, no mesmo dia, a empresa liderada por Francisco Lacerda, garantiu que as reclamações de serviços postais diminuíram 7% em 2018, afirmando que o relatório do regulador é “parcial”. Segundo as contas dos CTT, no ano passado, receberam, por todos os canais de entrada, o correspondente a duas reclamações por cada 10 mil objetos distribuídos.

“Os dados de reclamações hoje divulgados pela Anacom referem-se apenas às reclamações sobre serviços postais apresentadas nos livros de reclamações e às recebidas diretamente na Anacom, parciais e distorcidos na sua base comparativa pela utilização do livro de reclamações eletrónico apenas ter tido início em julho de 2017. Refira-se que as reclamações cujo canal de entrada foi o livro de reclamações representaram em 2018 apenas 11% do total das reclamações relativas ao serviço público universal”, acrescentando ainda que “mesmo considerando apenas os dados dos livros de reclamações nos termos divulgados pela Anacom, o grupo CTT foi o que teve melhor evolução nas reclamações dos operadores em serviços postais”.