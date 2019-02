Um recluso, de 50 anos, foi esta segunda-feira condenado a uma nova pena de prisão, 13 anos e meio, pelo homicídio do homem com quem partilhava a cela no Estabelecimento Prisional de Coimbra.

Segundo o Correio da Manhã, o crime remonta a janeiro de 2016. O Tribunal de Coimbra deu agora como provado que o recluso asfixiou até à morte o companheiro de cela.

O agressor declarou-se inocente durante o julgamento. No entanto, os juízes deram provimento à acusação do Ministério Público (MP).