O Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) anunciou esta segunda-feira que os Sapadores Bombeiros de Lisboa marcaram uma nova greve. Esta inicia-se hoje às 20h00 e irá durar 15 dias.

Esta greve surge na sequência de outras duas, durante as quais os bombeiros reivindicavam a progressão na carreira de bombeiros profissionais.

"Até hoje, não sabemos nada sobre qual é a produção final do estatuto da carreira, dos dois diplomas, do da carreira e da aposentação", disse Vítor Reis, presidente do sindicato, à agência Lusa.

Os sapadores protestam também contra o aumento da idade mínima de reforma dos 50 para os 60 anos

O dirigente sindical explicou que serão cumpridos serviços mínimos: "Esta greve tem serviços mínimos. O socorro às populações e aos bens estará garantido. Os sapadores não deixarão de fazer o seu serviço”.

O Regimento de Lisboa conta com cerca de 770 bombeiros.