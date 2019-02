A atualização desta segunda-feira no ranking ATP permitiu aos dois melhores tenistas portugueses da atualidade subir um lugar na hierarquia mundial. João Sousa é agora 40.º do mundo, enquanto Pedro Sousa ascendeu ao 99.º posto, uma semana depois de ter, pela primeira vez na carreira, conseguido o objetivo de entrar no top-100.

João Domingues, o terceiro melhor português do circuito, desceu duas posições - é agora 216.º. Mais atrás surge Gastão Elias, que já chegou a estar no top-100 e que agora caiu do lugar 240 para o número 262.

No top-10, quase tudo permanece inalterado. Novak Djokovic continua na frente, com Rafael Nadal e Alexander Zverev a fechar o pódio. Roger Federer, que não jogou esta semana - e que por isso perdeu os 500 pontos da defesa do título em Roterdão -, caiu um lugar, do sexto para o sétimo, por troca com o japonês Kei Nishikori, que chegou às meias-finais na prova holandesa.

No circuito feminino, Naomi Osaka também se mantém no topo. Simona Halep (2.ª) e Sloane Stephens (3.ª) subiram um posto, com a checa Petra Kvitova, até agora segunda classificada, a cair para a quarta posição.