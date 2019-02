O presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, João Oliveira, criticou “as opções da política de direita executadas por sucessivos governos PS, PSD e CDS, que continuam a marcar não apenas os graves problemas estruturais que pesam na realidade nacional, mas também a convergência entre PS, PSD e CDS na recusa das soluções de uma política alternativa”.

“O caminho para a resolução dos graves problemas nacionais não está nessas convergências velhas, em torno da política e direita, está na política alternativa patriótica e de esquerda, na luta dos trabalhadores e do povo e no reforço do PCP e da CDU”, destacou João Oliveira.

João Oliveira, que falava esta segunda-feira, em Braga, durante a sessão de abertura das Jornadas Parlamentares do PCP, preconizou “uma política que reconheça a importância dos direitos sociais como elemento indispensável ao desenvolvimento de qualquer sociedade”.