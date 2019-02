Chama-se Tiago Miranda e tem 30 anos. No mundo da música é conhecido por Conan Osíris e, recentemente, tem sido muito falado graças ao tema com que subiu ao palco na primeira semifinal do Festival da Canção.

O artista não só foi falado em Portugal, como foi referido a nível internacional, por se ter tornado numa figura irreverente no que diz respeito a modas e tendências nas redes sociais.

Conan Osíris descreve-se como sendo um "um rapaz de Lisboa", que aprendeu a fazer música sozinho em casa com o seu computador.

Em conversa com a revista Sábado, o artista explicou que estudou Design Gráfico em Castelo Branco: "Foi por acidente. Nem sabia bem a diferença entre Artes Plásticas e Design... acabou por não ser bem a minha cena, mas deixei-me ficar porque curtia o sítio e os amigos", disse o artista.

O nome artístico adotado por Tiago Miranda foi Conan Osíris e, na mesma entrevista, o cantor explica que foi buscá-lo a uma série japonesa chamada "Conan, o Rapaz do Futuro" numa mistura com o deus egípcio Osíris.

Sobre o seu álbum “Adoro Bolos” – lançado a 13 de fevereiro deste ano -, rapidamente se tornou um fenómeno para os apreciadores e fãs do seu tipo de música, que ficaram rendidos a canções como "Borrego" e "Celulite”.

Sem que nada fizesse prever o sucesso que ganhou, Conan começou a sua carreira a escrever e a produzir as próprias músicas, ainda desde jovem.

Na mesma entrevista à Sábado, o artista contou alguns pormenores da sua vida e falou sobre o lado mais pessoal e familiar. Conan falou sobre a altura em que perdeu o pai devido ao vício das drogas, altura que, segundo o próprio, foi complicada. A sua infância ficou marcada pela mulheres: tem na avó uma das suas maiores referências.



Agora, este sábado, ficou em segundo lugar na primeira semifinal do Festival da Canção, mas ainda antes disso era tido, pelo público, como o favorito, apesar de ter ficado em segundo lugar, foi o mais votado pelo público nacional.

Nas redes sociais, os comentários à sua atuação (irreverente) foram muitos.

Resta saber se a sua irreverência o leva a representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção que, na edição deste ano, decorrerá em Israel.