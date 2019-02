Uma portuguesa, de 24 anos, morreu, na sexta-feira passada, numa queda de um sexto andar de um bairro de Banguecoque, na Tailândia.

A jovem, identificada como Vera Maceiras Rijo, foi captada por câmaras de videovigilância a fazer ioga na varanda ao amanhecer, segundo o jornal tailandês Chiang Rai Times.

O corpo da jovem foi encontrado cerca das 8 horas da manhã, emaranhado no arame farpado que cerca o hotel.

Perícias iniciais dão conta de que a portuguesa terá morrido na sequência da perda de sangue, provocada por um ferimento profundo.

A portuguesa estava no hotel de férias com uma irmã mais velha, com quem partilhava o quarto.

O mesmo jornal adiantou que a embaixada portuguesa já foi notificada, estando agora encarregue de tratar da trasladação do corpo.