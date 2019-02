No início deste mês, o BPI anunciou que vai começar a cobrar, a partir de maio, 1,20 euros por cada transferência feita no MB Way, uma espécie de “multibanco no telemóvel”, e rapidamente os alarmes soaram junto dos utilizadores desta aplicação. A SIBS, empresa que gere a rede Multibanco e também o MB Way - que já conta com mais de um milhão de utilizadores em Portugal -, garantiu em comunicado que “neste momento, todas as entidades aderentes ao MB Way mantêm a isenção de cobrança de valores aplicados às transferências”, mas, apesar disso, os bancos não estão impedidos de o fazer, já que “as condições comerciais de prestação dos serviços aos clientes são definidas pelos bancos emissores”.

Numa ronda feita pela plataforma ComparaJá, a que o i teve acesso, é fácil concluir que o BPI não é o único banco a fazer isso (ver quadro ao lado). Dos atuais 20 cêntimos que são cobrados, a instituição financeira vai aumentar brevemente para 1,20 euros. Mas este não é um caso isolado. O ActivoBank já cobra 1,40 euros no caso de transferências para outra instituição financeira, o mesmo acontecendo com o BCP, que pede 1,30 euros, enquanto o BBVA cobra um euro. No entanto, no caso das transferências serem feitas para o próprio banco, as três instituições financeiras continuam a disponibilizar o serviço gratuitamente.

Já a Caixa Geral de Depósitos, assim como o Montepio, cobra 20 cêntimos por transferência, independentemente de ser para a mesma ou para outra instituição financeira. O cenário repete-se no Novo Banco, que pede 15 cêntimos.

Esta tendência, segundo José Figueiredo, CEO da plataforma de comparação de serviços bancários, poderá aumentar e pôr em risco o sucesso desta solução de pagamentos. “Caso haja um acréscimo generalizado dos custos de utilização deste serviço por parte dos bancos, o MB Way poderá cair em desuso em detrimento de outras soluções internacionais, como a Revolut”, afirma ao i.

O responsável reconhece que esta aplicação é uma excelente solução de pagamento, especialmente para os consumidores mais jovens, mas garante que “este tipo de soluções mais digitais não deverão ganhar primazia no imediato face aos pagamentos via cartão de débito ou cartão de crédito, ainda deverá levar algum tempo até que tal venha a acontecer”.

Já na ótica do comerciante, José Figueiredo lembra que o serviço “é limitativo dado estar disponível apenas para detentores de um cartão da rede Multibanco e de um número de telemóvel português, e por ter um limite máximo de 750 euros por operação”, sublinha o responsável desta plataforma de comparação de produtos bancários.

Contornar a lei A aplicação de comissões por parte deste serviço não é bem vista pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco), ao considerar que “recaem sobre montantes reduzidos, como a mesada do filho, o jantar dividido pelos amigos ou um pequeno valor para desenrascar um familiar”.

Os últimos dados da SIBS revelam que 63% das transferências via MB Way têm um valor máximo de 50 euros e 27% não ultrapassam os 10 euros. “Esta parece ser mais uma forma de os bancos contornarem a proibição legal de 2010, que os impede de cobrar pelas transferências feitas através de Multibanco”, refere a Deco, lembrando que “não é nova a atitude da banca de ‘viciar’ os clientes com serviços gratuitos para mais tarde passar a cobrar comissões, sem critério ou justificação sobre os valores exigidos”.

Exemplo disso foi o que aconteceu com as contas-ordenado ou as transferências através do homebanking. “Os bancos fazem isso sem considerar que a crescente informatização dos serviços implica poupanças para os seus cofres, com menos balcões abertos e menor necessidade de funcionários nos quadros”, diz.

A entidade lembra ainda que o agravamento das comissões para transferências via MB Way contraria o princípio básico do serviço. E recorda que na campanha de lançamento, em 2015, a SIBS destacava como principal vantagem a facilidade de transferir pequenos montantes de forma instantânea e cómoda. Os serviços disponibilizados na app, como o “dividir a conta”, vão no mesmo sentido. E até os limites definidos para as transferências se baseiam em tal lógica: máximo de 750 euros por operação, com o limite de 2500 euros mensais ou 20 operações. Se um consumidor fizer 20 operações, sujeita-se a suportar 31,20 euros por mês para utilizar o MB Way com o ActivoBank.

Alternativa Para quem quer fintar as comissões que são cobradas pelo sistema MB Way, o concorrente PayPal pode ser alternativa. A aplicação anunciou na semana passada transferências imediatas, integradas num serviço de pagamentos pessoais gratuito. O objetivo é que os portugueses possam saldar dívidas a amigos ou familiares, sem limite no montante que é transferido.

“Este novo serviço facilita o pedido, envio e solicitação de dinheiro, e o pagamento pode ser feito de forma rápida através da aplicação do PayPal ou do próprio site, sem qualquer custo”, revela em comunicado.

Os pagamentos são feitos de forma imediata e gratuita, podendo os atos de enviar, receber e solicitar dinheiro a amigos e familiares ser efetuados na aplicação ou no site da PayPal, independentemente de o pagamento ser feito através do saldo PayPal, cartão ou conta bancária. Apenas é necessário o endereço de email do destinatário.

Também a Revolut, empresa tecnológica britânica de serviços bancários, nascida da febre nas fintech, criou um conjunto de soluções de baixo custo que permitem ter uma conta exclusivamente online e um cartão de débito associado que pode ser utilizado gratuitamente, ou com valores reduzidos, em mais de 130 países.

É possível transferir dinheiro de forma gratuita para cerca de 120 países e converter automaticamente o saldo de uma moeda para outra, entre 25 divisas mundiais, sem comissões de câmbio. Outra das vantagens é poder-se fazer levantamentos nas caixas automáticas do estrangeiro, sem custos, mas com limites mensais.

O primeiro passo é ir ao site da empresa indicar um número de telemóvel, tal como acontece com a MB Way. A seguir, recebe um sms com um link para descarregar a aplicação. Após a instalação é possível optar entre dois planos de serviços - Standard (grátis) e Premium (com um custo mensal de 7,99 euros) - e ativar a conta bancária online, que terá um IBAN europeu, para a qual se podem fazer transferências a partir da conta habitual. No entanto, a aplicação solicita o envio de uma foto do utilizador, bem como do cartão de cidadão.

A partir do momento em que é validada a conta pode pedir o cartão de débito associado (por cerca de seis euros), pertencente à rede Visa e que pode ser usado nos terminais de pagamento ligados a esta rede em qualquer parte do mundo. No entanto, a utilização deste cartão está limitada ao saldo detido na conta Revolut, pois não se trata de um cartão de crédito e não será possível levantar mais de 200 euros por mês sem começar a pagar taxas.

O que é e como funciona

O que é

• É uma evolução do MB Net e permite fazer transações bancárias a partir de um smartphone ou tablet. Tudo de forma rápida, cómoda e segura

• Trata-se de um serviço da SIBS que associa a conta bancária ao número de telemóvel. Através deste serviço pode fazer várias ações como transferências, pagamentos e gerar cartões virtuais

Como funciona

• Em primeiro lugar deve ativar o serviço num multibanco. Para isso é preciso associar um número de telemóvel e escolher um PIN de 6 algarismos. A partir daí é só fazer o download da app e ativar e usufruir do serviço de forma cómoda

• Por exemplo, se precisar de fazer um pagamento num site que permita a utilização do MB Way, basta introduzir o seu número de telemóvel. Através da app irá receber uma notificação de pedido de pagamento. Basta aceitar, introduzir o seu código PIN e o pagamento fica automaticamente feito.

• Já se quiser enviar dinheiro para alguém que também utilize o serviço, basta ir à app e escolher a opção “Transferir dinheiro”. Depois introduz o número de telemóvel da pessoa a quem quer enviar dinheiro, o valor e uma mensagem (opcional). Depois de colocar o PIN, a outra pessoa irá receber uma notificação no seu telemóvel a informar que a transferência foi recebida com sucesso

Vantagens

• A app é gratuita. Os custos de utilização dependem dos bancos, com os quais deve confirmar que tarifas lhe podem ser cobradas (ver quadro ao lado);

• As transações são imediatas, ou seja, não há o constrangimento de esperar até dois dias úteis

• Pode definir um valor limite diário de pagamentos, podendo alterar o valor a qualquer momento

Desvantagens

• A menos que esteja no computador ou tenha consigo um tablet, só pode utilizar o MB Way se o telemóvel for smartphone

• Serviço está dependente de internet