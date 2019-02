O PCP não comenta a moção de censura ao Governo, pelo menos para já, afirmou ao i o líder do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, João Oliveira.

Falando à entrada das Jornadas Parlamentares do PCP, em Braga, João Oliveira disse "não estar previsto" fazer pelo menos para já, qualquer comentário à moção de censura apresentada pelo CDS/PP e que já mereceu o apoio do PSD.

As Jornadas Parlamentares do Partido Comunista Português decorrem hoje e amanhã em vários pontos do distrito de Braga.