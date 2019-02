O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, nomeou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como prémio nobel da paz, a pedido da própria administração norte-americana. A notícia revelada pelo jornal Asahi, este domingo, citando fontes do governo japonês. A notícia surge depois de, esta sexta-feira, Trump ter afirmado que Abe o nomeou para o prémio, tendo lhe entregue "a mais bela cópia" da carta de nomeação.

Abe terá sido sondado quanto à sua disponibilidade para a nomeação após a cimeira entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, o primeiro encontro da história entre um presidente dos EUA em funções e um líder norte-coreano. Segundo o site da fundação Nobel, qualquer pessoa que cumpra os critérios referidos poderá fazer uma nomeação, sendo que estes abrangem chefes de Estado em funções.

O prémio Nobel da Paz deverá ser entregue a quem "tiver feito o melhor trabalho pela fraternidade entre nações, pela abolição e redução de exércitos, e pela promoção de cimeiras de paz". Resta a questão de se as ações de Trump entrarão em alguma destas categorias, sendo o presidente dos EUA conhecido por querer construir um muro na fronteira com o México, ter colocado um grande número de soldados na zona e tendo também saído de um tratados nucleares assinados com a Rússia e o Irão.