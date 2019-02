A manhã desta segunda-feira, no Reino Unido, ficou marcada pelo anúncio da saída de sete deputados do Partido Trabalhista - o principal partido da oposição no parlamento britânico –, depois de invocarem discordância com o líder do partido, Jeremy Corbyn, em questões que se relacionam, principalmente, com o Brexit.

Os deputados em causa são Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker e Ann Coffey, que agora vão passar a ser considerados como deputados independentes.

Desta forma, com a saída dos deputados, o grupo parlamentar do ‘Labour’ na Câmara dos Comuns fica assim reduzido, baixando do número 256 para 249.