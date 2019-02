No combate ao sinistro estão cerca de quatro dezenas de operacionais, auxiliados por mais de uma dezena de viaturas, junto da fábrica, situada na Zona Industrial de Linhares, na freguesia de Santo Estêvão de Briteiros, no concelho de Guimarães

Depois dos Bombeiros Voluntários das Taipas terem recebido o alerta pouco antes das sete horas da manhã, deslocaram os meios para o local, depois reforçados com Bombeiros Voluntários de Guimarães e Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

A GNR do Posto Territorial de Caldas das Taipas está a colaboração com as operações.