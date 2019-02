O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma segunda-feira de céu nublado e chuva em vários pontos do país.

Prevê-se ainda uma descida das temperaturas máximas e uma ligeira subida das mínimas.

A nebulosidade no litoral das regiões Norte e Centro vai diminuir a partir do meio da tarde.

A previsão aponta também para queda de neve acima de 1200/1400 metros na região Norte, sendo acima de 1600/1800 metros na região Centro.

Na região Sul, há possibilidade de ocorrência de trovoadas até meio da tarde.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 4 graus Celsius em Bragança e os 11 em Faro, e as máximas entre os 9 na Guarda e os 16 (em Faro).