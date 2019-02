Carlos Fernandes, que tem um cancro nos ossos, foi acometido de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), provocando-lhe uma hemorragia grave, afetação da fala e paralisação do lado direito do corpo, motivando para além do seu sofrimento, despesas que não são compatíveis com os seus rendimentos, porque aufere uma pensão de reforma de cerca de 300 euros, levando a um movimento de solidariedade que pretende minorar os problemas.

A iniciativa da sociedade civil bracarense segue-se ao apelo lançado pelo jornal digital O Minho, que resultou já na doação de uma cama articulada, por uma senhora de Vila Verde, mas agora o objetivo da família daquele eletricista bracarense é um elevador nas escadas de casa, para poder deslocar-se em tratamentos, segundo disse a filha, Ângela Fernandes.

Por isso, no próximo domingo, dia 27 de fevereiro, a partir das nove horas da manhã, uma Caminhada Solidária às Sete Fontes, pelo custo simbólico de cinco euros, reverterá para o apoio a Carlos Fernandes, ao mesmo tempo que permitira conhecer o histórico aqueduto ainda pouco divulgado e que desde o Século XVIII era o ponto alto para o abastecimento à cidade de Braga, pretendendo a Câmara Municipal de Braga construir aí um Eco Parque.