Os problemas do SNS para lá das greves

O resultado são tempos de espera elevados e desigualdade entre quem pode pagar uma alternativa e quem não pode

A greve cirúrgica vai para a penúltima semana e está instalada nova confusão: a ministra da Saúde anunciou na sexta--feira a sua suspensão com base no parecer da PGR que, segundo o ministério, declara a greve ilícita; os sindicatos contestam que o parecer tenha força para se sobrepor à ação que está a ser apreciada no Supremo Administrativo. Falta conhecer o parecer mas, durante o fim de semana, o Presidente da República validou a leitura dos enfermeiros, dizendo que é preciso esperar pela decisão do tribunal. Não valerá a pena discorrer muito no que é agora uma questão de tempo: a greve ou é legítima ou não é – compete às instâncias competentes responder.

O problema de fundo, e que vai ficando mais para o fundo, é que o SNS já tinha dificuldades de acesso antes de todas as greves de 2018, desta em particular ou da greve da função pública na semana passada. Tem feito mais consultas e cirurgias, mas não tem conseguido reforçar-se/organizar-se o suficiente para as necessidades da população.

O resultado são tempos de espera elevados e desigualdade entre quem pode pagar uma alternativa e quem não pode. A ministra assumiu-o na semana passada, no “Prós e Contras”. “Subsiste uma dificuldade em responder, em termos de tempo de resposta, aos cidadãos, e isso é o principal problema que nos preocupa.” Em 2018 baixou ligeiramente o número de cirurgias. O resultado é imediato: aumentaram os doentes que ficam para lá do prazo máximo em lista de espera. O atual clima no setor só vai tornando mais difícil vislumbrar soluções a prazo: quando e como será possível recuperar a motivação dos profissionais? Que plano e orçamento existe para o reforço de meios? Planear maior cooperação com o setor privado e social num momento de fricção negocial e política também parece um caminho difícil. Cuidar de uma população envelhecida vai ser cada vez exigente. O alerta foi renovado este fim de semana por Constantino Sakellarides numa entrevista ao “DN”: “É difícil mudar um sistema que está sob tensão, mas não podemos desistir de o fazer porque não temos solução sem mudar.”