O Sporting venceu este domingo o Braga por 3-0, em jogo da jornada 22 da liga portuguesa, e aproximou-se dos guerreiros do Minho na tabela: está agora a quatro pontos do adversário desta noite. Os comandados de Abel Ferreira, por sua vez, ficam mais longe do líder FC Porto (cinco pontos), com o Benfica a entrar em ação apenas esta segunda-feira, na visita ao terreno do Aves.

Os leões, que entraram em campo bastante pressionados - a Juve Leo, a sua claque com maior expressão, deixou um aviso aos jogadores no Facebook, acusando-os de não honrarem a camisola -, adiantaram-se no marcador aos 33 minutos, num livre direto apontado por Bruno Fernandes.

No segundo tempo, acabariam por dilatar o marcador com dois golos de Bas Dost. Primeiro aos 50', numa grande penalidade a castigar derrube de Claudemir a Diaby, e depois aos 68', respondendo na pequena área bracarense a um cruzamento de Bruno Fernandes.