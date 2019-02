O presidente da República de Cabo Verde esteve hoje no Seixal para conhecer os problemas da comunidade cabo-verdiana e assim reforçar o “sentimento de pertença” a Cabo Verde. A visita acontece pouco tempo depois dos confrontos entre PSP e moradores do bairro da Jamaica. José Carlos Fonseca disse, porém, aos jornalistas que a sua visita é algo uma "coincidência".

"Faz parte da função de um Presidente da República, num sistema como o nosso, representar a nação cabo-verdiana, que é espalhada. Nós temos mais gente fora do país do que dentro, e, portanto, conhecer os seus problemas, as suas exigências, mas também contribuir para que reforcemos a coesão nacional e o sentimento de pertença a Cabo Verde é importante para um país que é um arquipélago", afirmou.

“Já vim com uma ideia dos problemas, mas com o contacto é que percebemos melhor. Por exemplo, encontrei um senhor natural de Santa Catarina que está aqui há muito tempo e é fundador desta associação, que disse que o município do Seixal lhes tem dado um apoio incrível e que estão muito bem integrados”, acrescentou o chefe de Estado.

José Carlos Fonseca, que esteve ainda na Câmara Municipal do Seixal, começou hoje uma visita de três dias a Portugal, tendo encontro marcado com Marcelo Rebelo de Sousa.