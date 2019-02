O FC Porto juntou-se a Sporting e Benfica nos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins. Os dragões garantiram o apuramento ao empatar (4-4) no terreno dos franceses do Saint Omer, enquanto a Oliveirense perdeu na visita ao Dinan Quévert (4-2) e está agora obrigada a vencer na última jornada da fase de grupos.

Nesta penúltima ronda, o Benfica, que já estava apurado, goleou o Monza (5-0) em Itália, enquanto o Sporting, igualmente apurado antes desta jornada, empatou 0-0 em casa do Forte dei Marmi, não conseguindo assim o objetivo de terminar a fase de grupos com o pleno de vitórias.

Os dragões, recorde-se, foram finalistas vencidos na última edição da Liga Europeia, com o Barcelona a triunfar na final (2-4). Os leões chegaram às meias-finais, caindo precisamente frente ao FC Porto (2-5), tal como já havia acontecido com as águias nos quartos-de-final (5-11 no somatório das duas mãos).