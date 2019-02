O jogho grande dos oitavos-de-final da Taça de Portugal de futebol feminino terminou com o triunfo do Braga sobre o Sporting por 3-1, no que foi a terceira vitória das guerreiras do Minho ante as leoas esta temporada - já tinham vencido por 2-0 em Alcochete para o campeonato e na Supertaça, no primeiro jogo da época (4-5 após grandes penalidades, depois do 1-1 no tempo regulamentar).

Tatiana Pinto até adiantou o Sporting no marcador aos 24 minutos, mas Chinaza Uchendu empatou para o Braga aos 48'. Apenas dois minutos depois, Hannah Keane colocou as bracarenses na frente, com Diana Gomes a fazer o 3-1 final aos 60'. O Sporting, que venceu as duas últimas edições da Taça, pediu após o apito final a introdução do sistema de videoárbitro (VAR) no futebol feminino. "É essencial introduzir o VAR na luta pela verdade desportiva e iluminar o caminho do futebol feminino. Estaremos sempre na linha da frente na defesa dos valores da transparência no desporto português", referiu Rahim Ahamad, membro do Conselho Diretivo dos leões, à agência Lusa.

No que respeita ao Benfica, nada de novo. Depois de ter sofrido o único golo da época na eliminatória anterior (vitória fora por 5-1 sobre o Marítimo), as águias bateram o Ribeirão por incríveis 21-0, somando 335 golos marcados e um sofrido em 20 jogos realizados. Darlene, que nesta partida apontou sete, leva já 91 golos em 19 jogos (média de 4,8 golos por jogo).

Também o Futebol Benfica, o Estoril e o Albergaria aplicaram goleadas nesta ronda, garantindo o apuramento para os quartos-de-final juntamente com Valadares Gaia, Atlético Ouriense e Cadima.

Resultados dos oitavos-de-final

Benfica 21-0 Ribeirão

Futebol Benfica 9-0 Quintajense

Clube Albergaria 5-0 Seia

Condeixa 1-2 Atlético Ouriense (após prolongamento)

Valadares Gaia 4-1 A-dos-Francos

Freamunde 1-8 Estoril

Braga 3-1 Sporting

Cadima 3-2 Sintrense