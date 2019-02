Portugal entrou com uma vitória no Rugby Europe Trophy 2018/19. A seleção nacional bateu a Polónia por claros 65-5, com ensaios de Jean Sousa, João Belo, Salvador Vassalo (2), Manuel Marta, Rodrigo Marta, Duarte Diniz e António Cortes, além de quatro pontapés de penalidade certeiros de Jorge Abecasis.

Os Lobos, que ao intervalo venciam já por 27-0, entram assim com cinco pontos na competição europeia, onde procuram assegurar a subida à Rugby Europe Championship (na prática a segunda divisão europeia de seleções). A próxima ronda terá lugar em Amesterdão, a 9 de março, frente à Holanda, em teoria a grande adversária de Portugal nessa corrida.

"Portugal começou bem e com muita calma, o que transformou um jogo complicado numa partida relativamente simples", salientou o selecionador nacional, Martim Aguiar, admitindo também que a Holanda será "o verdadeiro obstáculo" a ultrapassar pela equipa portuguesa.