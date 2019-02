A Controlinveste apresentou no tribunal um pedido de insolvência. No total, a sociedade de Joaquim Oliveira tem dívidas no valor de 548 milhões de euros e os credores principais são dois bancos: o BCP com 406 milhões e o Novo Banco com 142 milhões de euros, avançou o Correio da Manhã.

Este é o resultado de um processo de reestruturação levado a cabo pelo grupo e que arrancou em 2014.

Depois de ser declarada a insolvência, segundo o mesmo jornal, será criada uma nova sociedade –a que deverá ser dado o nome de Olivemedia – que irá nascer da Olivedesportos, a parte do grupo Controlinveste que detém os ativos rentáveis. Esta nova sociedade irá gerir as participações de 25% na Sport TV e de 19,25% no grupo Global Media (que detém o DN, JN, TSF, entre outros títulos). Desta forma, os dois principais credores, o BCP e o Novo Banco, esperam reaver parte da dívida que ficou por pagar.