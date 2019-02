A companhia aérea regional britânica Flybmi cancelou todos os voos por ter entrado em falência face a várias “dificuldades”.

Entre elas, segundo a empresal, está subida dos preços dos combustíveis e as incertezas criadas pelo Brexit.”Com grande pesar tivemos de fazer este anúncio inevitável”, disse um porta-voz da companhia aérea, que também agradeceu aos empregados que “trabalharam no duro” nos últimos anos.

Já o secretário-geral da Associação de Pilotos Aéreos Britânicos falou em “notícia devastadora” para os trabalhadores.

A Flybmi conta com cerca cerca de 400 empregados – no Reino Unido, Alemanha, Suécia e Bélgica – e 17 aviões, tem a sua base no aeroporto inglês de East Midlands e voa para 25 destinos europeus.