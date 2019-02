Paulo Rangel, o cabeça de lista do PSD às eleições europeias de 26 de maio, tinha viagem marcada para este domingo, rumo a Caracas, Venezuela. O também vice-presidente do Partido Popular Europeu seria um dos representantes daquela família política, destacados para se deslocar à Venezuela e encontrar-se com o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Ora, o tráfego aéreo, em Madrid, mudou os planos do eurodeputado.

Segundo Paulo Rangel, o próximo voo de ligação à capital venezuelana está previsto para terça-feira, dia 19, exatamente o dia em que está prevista uma deslocação à assembleia nacional daquele país e também um encontro com Juan Guaidó.

A informação foi dada pelo próprio a partir da rede social twitter. “Desolado! Congestão de tráfego aéreo em Madrid atrasa o voo e faz com que perca a ligação a Caracas”, escreveu Paulo Rangel, revelando os avisos da companhia aérea espanhola Iberia e o bilhete de avião que lhe estava destinado para este domingo. “[Os] colegas partiram em tempo. Próximo voo só terça, quando os contactos com Guaidó e comunidade lusa terão terminado”, desabafou Rangel, referindo aos eurodeputados Esteban González Pons, do PP espanhol, e a Esther de Lange, eurodeputada holandesa.