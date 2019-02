O felino, com menos de meio ano de idade, tinha a cauda esfacelada, sem pelos, quando a dada ocasião foi vista por duas amigas, chamando a atenção de uma terceira senhora, o que levou à sua mobilização, custeando entre as três, Caroline Amorim, Micaela Afonso e Nathalie Saraiva, os tratamentos posteriores do animal, que continuou para já internado.

Um grupo de operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga resgataram o animal, fazendo uma avaliação ao seu estado, prestando-lhe logo os primeiros socorros, ainda antes do gato ser transportado para uma clínica de animais sita na cidade de Braga, numa ambulância específica que é tripulada por aqueles mesmos profissionais de socorro.