José Manuel Fernandes (PSD) lidera a lista dos eurodeputados mais produtivos e assíduos aos trabalhos parlamentares, em Bruxelas e Estrasburgo, dispondo de uma larga vantagem em relação aos que imediatamente o seguem, como são Miguel Viegas (CDU), António Marinho e Pinto (PDR) e João Ferreira (CDU), segundo revela a tabela do MEP Ranking.

Em contraste, nas últimas posições estão Francisco Assis (PS), Nuno Melo (CDS-PP), Fernando Ruas (PSD) e Manuel dos Santos (PS), também de acordo com o MEP Ranking, que avalia quatro categorias gerais de atividades parlamentares – relatórios, declarações, funções e assiduidade – e depois atribui pontos com critérios quantitativos e qualitativos.

Pela positiva destaca-se José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, com assiduidade de 98% em sessões plenárias (presente em 256 de um total de 261) e de 93% em votações nominais (participou em 8411 do total de 9004), salienta-se no ranking consultado pelo i.

No que respeita à produtividade, Fernandes tem 811 discursos realizados, 20 perguntas escritas, três moções apresentadas, duas declarações, 20 relatórios, 164 emendas de relatórios e 932 explicações de voto, entre outros dados estatísticos.

Manuel dos Santos, do Partido Socialista, um histórico do Porto, tem assiduidade de 98% em sessões plenárias (marcou presença em 143 de um total de 145) e de 97% em votações nominais (participou em 5298 de um total de 5433).

Mas Manuel dos Santos só tem dois discursos proferidos, duas perguntas escritas, zero moções, zero declarações, zero relatórios, 98 emendas de relatórios e oito explicações de voto, denotando um claro absentismo.

De acordo com a pontuação, surgem pela positiva entre os 21 eurodeputados portugueses, José Manuel Fernandes (133 pontos) do PSD, Miguel Viegas (98,7 pontos) da CDU, António Marinho e Pinto (98,5 pontos) do PDR, João Ferreira (95,8 pontos) da CDU, Ricardo Serrão Santos (77,4 pontos) do PS, Paulo Rangel (73,8 pontos) do PSD, Marisa Matias (63,1 pontos) do BE, Maria João Rodrigues (62,3 pontos) do PS, João Pimenta Lopes (53,7 pontos) da CDU e Ana Gomes (47,6 pontos) do PS, com melhor pontuação.

A meio da tabela surgem Carlos Coelho (47 pontos) do PSD, Pedro Silva Pereira (44,7 pontos) do PS, Carlos Zorrinho (42 pontos) do PS), Cláudia Monteiro de Aguiar (37 pontos) do PSD, José Inácio Faria (35,9 pontos) do MPT, Liliana Rodrigues (32 pontos) do PS, Sofia Ribeiro (29 pontos) do PSD, Francisco Assis (28,5 pontos) do PS, Nuno Melo (25,5 pontos) do CDS-PP, Fernando Ruas (25,5 pontos) do PSD e Manuel dos Santos (7,1 pontos) do Partido Socialista, com as piores classificações no MEP Ranking.

PSD também lidera

Em termos partidários, tal como José Manuel Fernandes, o PSD também lidera, com um total de 345,3 pontos, garças à média de 57,6 por cada um dos seus seis eurodeputados. O PS surge em segundo lugar tem 341,6 pontos no total, perfazendo uma média de 42,7 por cada um dos oito eurodeputados.

Já a CDU dispõe de 248,2 pontos, resultando na melhor média de 82,7 por cada um dos três eurodeputados, tendo em conta que não são considerados os partidos com apenas um eurodeputado – António Marinho e Pinto (PDR), Marisa Matias (BE), José Inácio Faria (MPT) e Nuno Melo (CDS-PP), mas entre estes quatro eurodeputados isolados, António Marinho e Pinto conseguiria superar a média obtida pelos três eurodeputados comunistas.

TOP 10 +

José Manuel Fernandes (PSD): 133 pontos

Miguel Viegas (CDU): 98,7 pontos

António Marinho e Pinto (PDR): 98,5 pontos

João Ferreira (CDU): 95,8 pontos

Ricardo Serrão Santos (PS): 77,4 pontos

Paulo Rangel (PSD): 73,8 pontos

Marisa Matias (BE): 63,1 pontos

Maria João Rodrigues (PS): 62,3 pontos

João Pimenta Lopes (CDU): 53,7 pontos

Ana Gomes (PS): 47,6 pontos

TOP 10 -

Carlos Coelho (PSD): 47 pontos

Pedro Silva Pereira (PS): 44,7 pontos

Carlos Zorrinho (PS): 42 pontos

Cláudia Aguiar (PSD): 37 pontos

José Inácio Faria (MPT): 35,9 pontos

Liliana Rodrigues (PS): 32 pontos

Sofia Ribeiro (PSD): 29 pontos

Francisco Assis (PS): 28,5 pontos

Nuno Melo (CDS-PP): 25,5 pontos

Fernando Ruas (PSD): 25,5 pontos

Manuel dos Santos (PS): 7,1 pontos



José Manuel Fernandes presidiu à Câmara de Vila Verde e é “formiguinha trabalhadeira”

José Manuel Fernandes é conhecido como uma “formiguinha trabalhadeira”, entre os seus pares no Parlamento Europeu, destacando-se pelo rigor dos números enquanto engenheiro e pela capacidade oratória como estudante de direito, cujo curso interrompeu a meio, dada a sua eleição para deputado em Bruxelas e Estrasburgo.

Natural de Vila Verde, a cujo município presidiu, José Manuel Fernandes, de 51 anos, é presidente da Comissão Política Distrital de Braga do Partido Social Democrata, sendo licenciado em Engenharia de Sistemas Informáticos, pela Universidade do Minho, onde foi também estudante de Direito, destacando-se nas últimas semanas ao defender e mesmo promovendo a moção de apoio para Rui Rio aquando da contestação de Luís Montenegro.

José Manuel Fernandes é negociador do Plano Junker com investimentos até 2020 de 500 mil milhões de euros, bem como do seu sucedâneo o InvestEU, que prevê disponibilizar 700 mil milhões de euros para investimentos entre os anos de 2021 e de 2027.

O eurodeputado minhoto foi negociador de todos os orçamentais anuais votados durante o Parlamento Europeu e o único português no Comité para a Negociação de Fundos, o Quadro Plurianual de Investimento 2021-2027 onde são sempre definidos todos os fundos comunitários.

José Manuel Fernandes foi também o negociador do novo Mecanismo de Proteção Civil Europeia, o Rescue, tendo como relator subscrito a ajuda financeira atribuída a Portugal por causa dos incêndios de 2017, de 46 milhões euros, através do Fundo de Solidariedade, tendo, por outro lado, apresentado o projeto-piloto, Reactivat, dirigido para a procura de emprego para as pessoas com mais de 35 anos de idade.

A par das suas atividades parlamentares, José Manuel Fernandes é presidente da mesa da assembleia geral do Sporting Clube de Braga, sendo casado com a professora Júlia Rodrigues Fernandes, que foi seu colega quando o agora eurodeputado também lecionava na Escola Secundária de Vila Verde, atualmente vereadora da Câmara Municipal de Vila Verde, tendo o casal uma filha e um filho, residindo na freguesia de Moure (Vila Verde).