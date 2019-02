Na antevisão do jogo com o Desportivo das Aves, a ser realizado esta segunda-feira, Bruno Lage falou de ausências, mas também falou da pressão da vitória do FC Porto frente ao Vitória de Setúbal.

Em relação a Jonas, Bruno Lage diz estar muito satisfeito com o avançado. "Está convocado e estou muito satisfeito com isso. Vejo um jovem a recuperar bolas, a marcar golos e a divertir-se. E o mais importante é ir feliz para casa."

Em relação à pressão após a vitória do FC Porto frente ao Vitória de Setúbal, Lage não negou a pressão. "Sim, mas a pressão maior é o que temos de fazer em campo. Não há hipóteses, a pressão que coloco a mim, à equipa técnica e aos jogadores do que podemos controlar. Jogar bem e vencer, é a maior pressão. Claro que quando sentimos que estamos na luta, agora a quatro pontos mas com jogo a menos, há essa responsabilidade de dar uma resposta em campo."