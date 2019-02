Convidada da rubrica ‘Deus e o Diabo’, Sofia Aparício recordou vários episódios em que foi alvo de assédio sexual. "Lembro-me de ter sentido sempre muita raiva e nojo. Nunca me cheguei a sentir humilhada, porque, na verdade, sempre acabei por resolver as situações naquela altura".

A ex-modelo recorda um episódio que aconteceu num trabalho com um diretor de um projeto onde trabalhava. "Lembro-me de uma vez um diretor de um projeto onde eu estava me ter agarrado pela cintura e ter-me puxado para ele. E eu não gostava dele e nunca lhe tinha dado abertura a isso. Ou seja, não é porque estou assim vestida que estou a pedi-las. Visto-me assim, porque tenho muito orgulho em ser mulher e gosto muito de me sentir feminina. A liberdade dos outros acaba exatamente onde a minha começa. Eu não admito que ninguém me toque sem a minha autorização."

Na mesma conversa, Sofia Aparício recorda que estes episódios começaram quando ainda era criança. "Isto acontecia-me mesmo em criança no metro em hora de ponta. Felizmente, a sociedade, hoje em dia, está a evoluir para que as pessoas tenham mais respeito umas pelas outras e acho que a minha sobrinha já não passou por isso. Mas eu lembro-me de que deixei de andar em transportes públicos por causa disso. Porque era apalpada."