Já é a segunda vez que Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, surge em público vestido com uma camisola do FC Porto.

A primeira vez foi durante a campanha eleitoral e este sábado voltou a repetir a indumentária.

Através de uma publicação no Instagram, Bolsonaro aparece vestido com uma camisola do FC Porto num post onde fala sobre índios.

"Reintegrar os índios à sociedade levando até estes condições para que possam sentir-se brasileiros e não apenas serem tratados como massa de manobra e divisão do povo para contemplar planos de poder. Temos o povo mais miscigenado do mundo e somos todos iguais! Apoio federal: helicóptero vai reforçar atendimento médico em distrito indígena de Parintins (AM)", lê-se no post.