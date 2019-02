No âmbito de um processo por tráfico de estupefacientes, que decorreu durante um ano, foi dado cumprimento a 16 mandados de busca, nove domiciliárias e sete em viaturas, resultando nas seguintes apreensões de 237 doses de cocaína, 110 doses de haxixe, uma balança de precisão, duas facas utilizadas para cortar o produto estupefaciente, duas caçadeiras, duas carabinas, 45 munições de diversos calibres, rês aerossóis de defesa (gás pimenta, uma besta, uma mira telescópica, telemóveis e um tablet, para além de 460 euros em numerário.

Um dos detidos por tráfico de droga, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, permanece nas instalações da GNR, sendo presente amanhã, dia 18 de fevereiro, ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, enquanto os outros dois detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

Em resultado da operação foram ainda constituídos arguidos três outros indivíduos, com idades entre os 24 e 28 anos, revelou o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Viana do Castelo da Guarda Nacional Republicana, capitão João Viana, explicando que os dois homens, ambos com 29 anos de idade, foram por tráfico de estupefacientes e um indivíduo, de 57 anos, por posse de arma proibida, no concelho de Viana do Castelo.

Esta ação, que decorrem sem incidentes, para além do Núcleo de Investigação Criminal de Viana do Castelo, contou com o empenhamento da estrutura de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Braga e do Porto, do Destacamento de Intervenção de Viana do Castelo, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GOP) da Unidade de Intervenção (UI), além do apoio da Polícia de Segurança Pública.