Decorre na noite deste sábado a semifinal do Festival da Canção, na RTP. Entre as várias atuações, foi a de Conan Osíris uma das que mais chamou à atenção do público.

Em palco, o músico contou com um bailarino, um cenário elaborado e sobretudo um outfit que não passou despercebido.

A atuação depressa se tornou viral e já são muitas as publicações que surgem nas redes sociais. Veja algumas.

Conan Osíris é mesmo aquele exemplo de, primeiro estranha-se, depois... estranha-se outra vez — Bruno Martins (@brun0martinss) February 16, 2019

Depois daquela coreografia é bom que o Conan Osiris ganhe — Catarina Velasco (@heycatee) February 16, 2019

O Dr. Marcelo não deixou de acompanhar atentamente a atuação do Dr. Conan Osiris. pic.twitter.com/GSDbeycq20 — De Sousa Cruz 2019 (Officiale) (@pedrocr75444218) February 16, 2019