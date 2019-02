António Costa, presidente do Partido Socialista, saiu da Convenção do PS pelas traseiras, sempre escoltado por elementos do Corpo de Segurança Pessoal da PSP, na sua qualidade de primeiro-ministro, segundo constatámos no Pavilhão Desportivo de Vila Nova de Gaia depois de terminados os trabalhos.

O líder socialista foi evacuado pelas traseiras e depois saiu pela lateral, eventualmente de modo evitar um grupo de Lesados do BES, que já tinha retirado daquela zona, tendo todos ido jantar, depois do seu protesto durante o dia.

Antes da sua “saída à francesa”, António Costa ainda teve tempo de tirar selfies com um grupo de admiradores, neste mesmo pavilhão, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.