Os quatro homens detidos com 8.500 doses de droga, pela GNR de Santo Tirso, numa operação de combate ao narcotráfico, na zona do Grande Porto e do Baixo Douro ficaram todos em prisão preventiva, indiciados por crimes de associação criminosa e narcotráfico.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial da GNR de Santo Tirso, deteve os quatro homens, com idades entre os 30 e 45 anos, em Santo Tirso, devido a crimes por tráfico de estupefacientes, na sequência de um aturado trabalho investigativo.

No âmbito de uma investigação, que decorreu durante seis meses, relacionada com a prática do crime de tráfico estupefacientes, em que os indivíduos pertenciam a uma rede organizada que abastecia as regiões de Valongo, Amarante e Marco de Canaveses, a GNR realizou três buscas domiciliárias e três em veículos, todas nas localidades de Ermesinde (Valongo), Baguim do Monte e Fânzeres (Gondomar) resultando na apreensão de diverso material, principalmente de 5.116 doses de haxixe, de 3.390 doses de heroína, de balanças de precisão, três viaturas, uma pistola de calibre 6,35 milímetros com 19 munições, dois bastões de basebol, um par de algemas, oito telemóveis e ainda mil euros em numerário.

Dois dos quatro indivíduos detidos, possuem antecedentes criminais, tendo já cumprido seis anos de prisão, pelos crimes de roubo com arma de fogo e agressões, segundo revelou este sábado o comandante do Destacamento Territorial da GNR de Santo Tirso, capitão José Castro, referindo-se ao grupo criminoso que já estava sob investigação permanente.

Nesta ação estiveram empenhados militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santo Tirso, do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial do Porto e também do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) da Guarda Nacional Republicana, devido à perigosidade atribuída aos principais suspeitos e aos antecedentes de agressividade com rivais do mesmo tipo de crimes que lhes atribuem.