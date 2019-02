A imprensa internacional avança que Meghan Markle poderá estar de regresso ao cinema ainda este ano. Em causa está um filme em que a duquesa de Sussex participou em 2011.

Segundo o The Hollywood Reporter, o filme “The Boys and Girls Guide to Getting Down”, de 2011, foi adquirido pela Artist Rights Distribution. Depois de comprar os direitos do filme, a distribuidora prentenda lançá-lo nos cinemas ainda este ano.

Meghan Markle surge no filme ao lado de Adam Pally e Max Greenfield.

O filme relata a história de um grupo de jovens, com cerca de 20 anos, numa noite em Los Angeles, EUA.

Recorde-se que Meghan deixou de ser atriz, após oficializar o seu relacionamento com Harry.