Um incêndio urbano provocado por um aquecedor a gás, este sábado, na cidade de Braga, foi extinto pelos Bombeiros Sapadores , evitando a destruição do apartamento e o alastrar do sinistro aos andares contíguos.

Segundo as primeiras informações recolhidas, o incêndio iniciou-se com o derretimento da mangueira que conduz o gás da botija para funcionar o aquecedor, no quarto e último andar de um apartamento na Rua Andrade Corvo, perto da Estação Ferroviária de Braga.

A rapidez de atuação dos operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga evitou o pior cenário, tendo a zona sido isolado pela PSP enquanto decorriam os trabalhos.