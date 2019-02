Num dia em que os mais próximos se despediram do futebolista argentino, o primo do jogador fez algumas declarações polémicas e garante que toda a transferência do atleta do Nantes para o Cardiff foi marcada por irregularidades.

"A Emiliano mataram-no. Houve muitas irregularidades, fez-se tudo mal e obrigaram-no a ir naquele voo", começou por referir Matías Gatti ao jornal Marca.

"Ele começava a ser uma pessoa importante e deixaram-no sozinho porque foi sem o seu representante", disse.

"Acredito que a justiça vá investigar o sucedido porque houve muitas irregularidades desde o início. Tinham que ter cuidado um pouco mais dele, fazê-lo viajar num avião com outras condições", acrescentou.