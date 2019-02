Rui Rio defendeu este sábado, durante a Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional do PSD, em Santa Maria da Feira, que a política "não tem qualquer utilidade quando é exercida em torno de guerras partidárias, estéreis", e rejeitou "dizer muito mal dos outros" como programa estratégico.

"[A política] não tem qualquer utilidade quando é exercida em torno de guerras partidárias, estéreis, ou conduzida por temas virtuais que, podem alimentar notícias e fomentar a notoriedade pública, mas que nada dizem ao cidadão comum", referiu o líder do PSD, citado pela agência Lusa.

Rio acrescentou ainda que "a política só faz sentido se for para resolver os problemas reais das pessoas e que "a democracia não precisa de espetáculo político, nem da superficialidade do politicamente correto".

"Muito menos, um povo civilizado faz as suas escolhas em benefício dos que mais agridem verbalmente o adversário. Dizer muito mal dos outros não é programa que configure a estratégia para resolver os problemas dos portugueses e recolocar Portugal no caminho do desenvolvimento", alertou.