Um acidente na Estrada Nacional 261 (EN261), em Aljustrel, distrito de Beja, fez este sábado dois mortos e dois feridos.

De acordo com o Jornal de Notícias, as vítimas mortais tratam-se de um jovem casal. O condutor, de 23 anos, e uma mulher, com cerca de 20 anos.

Os feridos, que estão em estado grave, seguiam na mesma viatura.

O alerta foi dado pelas 16h26.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais apoiados por 13 viaturas. Também o helicóptero do INEM sediado em Évora foi chamado ao local.