Este sábado, o primeiro-ministro garantiu já ter entregado ao Presidente da República as alterações na orgânica e na equipa do governo. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa disse que até agora ainda não recebeu a proposta de remodelação de António Costa.

“Já está tudo acertado com o senhor Presidente da República e a Presidência da República, no momento oportuno, anunciará as alterações que houver a fazer”, havia afirmado Costa.

Contudo, o mesmo não disse o chefe de Estado.

“Até ao momento em que cheguei aqui a Silves ainda não tinha recebido. Quando receber vou analisar”, disse Marcelo, citado pela agência Lusa, à margem de uma visita à Feira da Laranja, em Silves.

Questionado se já tinha pensado numa forma de prevenir a abstenção nas Europeias, Marcelo garante que depois de convocar as eleições haverá tempo para incentivar os portugueses a participar.

“Eu tenciono, dentro de uma semana, uma semana e meia, convocar as eleições para o Parlamento Europeu e depois haverá tempo para falar aos portugueses, para os motivar a participarem nesta eleição, assim como nas outras duas que teremos, uma nacional e uma regional, até ao fim do ano”, disse.

O Presidente da República foi ainda questionado sobre a greve dos enfermeiros, contudo recusou-se a comentar o assunto.