O militante do Partido Socialista, Fernando Cerqueira, da Concelhia de Gondomar, mas que é mais famoso pelas sucessivas comissões de apoio a recandidaturas de Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto, foi insultado de “chulo”, à entrada da Convenção Nacional do PS, Rumo às Europeias, a meio da tarde deste sábado, em Vila Nova de Gaia.

Agentes da tiveram de intervir, quando Fernando Cerqueira pediu explicações para o facto de estar a ser insultado, por um grupo de populares, quando se preparava para entrar nas imediações do Parque da Lavandeira e assim ter acesso ao Pavilhão Desportivo de Gaia, na freguesia de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia.