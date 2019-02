O eurodeputado socialista Francisco Assis, anunciou a meio da tarde deste sábado que não será candidato ao Parlamento Europeu, depois de ter uma "conversa muito séria" com o presidente do PS, António Costa, aquando do recente discurso do também primeiro-ministro português, em Estrasburgo.

No seu discurso, Francisco Assis, que foi o mais feroz opositor da opção pela "geringonça" PS/PCP/BE, assumiu que esteva enganado quando vaticinou que, entre outras consequências da atitude pragmática de António Costa, iria colocar em causa o projeto europeu introduzido em Portugal por Mário Soares.

Francisco Assis, que aos 24 anos de idade foi o mais jovem presidente de câmara municipal de sempre, ao ter assumido os destinos da Câmara Municipal de Amarante, teve um discurso marcado por citações filosóficas na abertura da sessão da tarde da Convenção Europeia do PS, em Vila Nova de Gaia.