Vários andares colapsaram na tarde deste sábado na Universidade de São Petersburgo, na Rússia.

De acordo com a RT, dezenas de pessoas estão presas nos escombros.

Após o incidente, cerca de 60 pessoas foram evacuadas do local.

O alerta foi dado pelas 15h00, segundo a Reuters.

A imprensa russa avança que vários alunos estavam no interior do edifício.

Several floors have collapsed at a university in the Russian city of St. Petersburg; up to 20 people may be trapped - Interfax pic.twitter.com/DOX6wELrWm