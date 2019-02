Elementos do Grupo de Lesados do BES estão a protestar durante este sábado nos acessos à Convenção Nacional do PS – Portugal é Europa, que decorre no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, afirmando que “ides levar um cartão vermelho nas próximas eleições, porque o vosso tempo acabou”.

Dois dos principais visados nos protestos, ainda antes de António Costa ter chegado ao Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, em Oliveira do Douro, foram já o ministro Vieira da Silva e o deputado Paulo Pisco, da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, dado a maioria dos contestatários serem antigos emigrantes.

O Grupo de Lesados do BES gritaram, entre buzinadelas, “termos sido enganados por este Governo”, acrescentando que “António Costa prometeu resolver o nosso problema”.

Costa chegou escondido

António Costa e Carlos César chegaram cerca das 15h30, numa carrinha com um vidros negros, conseguindo assim escapar aos protestos do grupo de Lesados do BES, apoiado por elementos do Corpo de Segurança Pessoal da PSP, que o estão a proteger em Vila Nova de Gaia na sua qualidade de primeiro-ministro.