O primeiro-ministro, António Costa já entregou ao Presidente da Repúblicas as alterações na orgânica e na equipa do governo.

À entrada de um hotel em Gaia, antes de ir para a Convenção Europeia do PS, António Costa recusou adiantar mais detalhes da remodelação remetendo a divulgação das alterações no governo para Marcelo Rebelo de Sousa que “no momento oportuno” as anunciará.

“Já está tudo acertado com o senhor Presidente da República e a Presidência da República, no momento oportuno, anunciará as alterações que houver a fazer”, afirmou o primeiro-ministro.

Questionado se a remodelação foi feita a pensar nas eleições europeias, o chefe do executivo frisou que existe um “princípio claro” de que quem for candidato a estas eleições deve sair do governo para "não haver confusões" entre qualquer papel.

Entre os nomes que vão sair do governo para integrar as listas do PS para as europeias estão Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas, e a ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.