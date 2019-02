A PSP do Porto está a reforçar o seu esquema de policiamento nos acessos à Convenção Nacional do PS, em Vila Nova de Gaia, à medida que se aproxima a hora da chegada de António Costa.

Agentes fardados e à civil tomaram posições estratégicas à entrada do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Nova de Gaia, face ao intensificar dos protestos de elementos do Grupo de Lesados do BES.

O líder da Distrital do Porto do Partido Socialista, Manuel Pizarro, dialogou já com os manifestantes, que continuam a protestar com tambores e buzinas, afirmando que "o vosso tempo acabou", sempre que avistam algum dirigente cimeiro do PS que seja simultaneamente membro do Governo de António Costa, como já sucedeu, entre outros, com o ministro Vieira da Silva, bem como com a deputada Sónia Fertuzinhos.