O líder do PSD, Rui Rio, recusa comentar hoje a moção de censura ao Governo apresentada ontem pelo CDS.

À chegada da Convenção Nacional do Conselho Estratégico, em Santa Maria da Feira, Rui Rio diz que não quer "dispersar as atenções" do encontro social-democrata e atira a tomada da sua posição para "amanhã ou depois". A primeira convenção deste órgão do partido "é uma obra dificílima de pôr de pé", sublinha Rui Rio.

No entanto, Rui Rio não deixou de criticar o PS considerando que os socialistas estão a aproveitar a Convenção Europeia, em Vila Nova de Gaia, para fazer “uma ação de campanha”.

"Isto não é uma ação de campanha, isto hoje aqui não é nenhum comício, isto aqui hoje é o Conselho Estratégico Nacional a fazer a sua primeira convenção nesta lógica e os temas estão cá todos: eu não quero que isto seja visto como uma ação de campanha", frisou o presidente do PSD.

Para Rui Rio, o encontro social-democrata não serve para discutir nomes, apenas ideias.

"As pessoas aqui, hoje, não vão discutir nomes, não vão andar com golpes e contragolpes para a Lista A. Aqui não há listas. Não há nomes, só há ideias. Quem cá está, só está motivado por isto", atirou o presidente do PSD.